Succès de la 45e édition de l’événement Place aux Fleurs

Samedi 26 avril 12 h 30, se déroulait l’inauguration de l’événement Place aux Fleurs, situé Place de l'Hôtel-de-Ville à Chalon-sur-Saône.

Cette opération permet chaque année à des professionnels de proposer à la vente des variétés de plantes, fleurs et autres semis.

Ainsi pour cet événement le service horticulture de la ville de Chalon a continué sa tradition en offrant aux chalonnais une fleur, faisant bénéficier d’un service de rempotage et permettant de récupérer de la terre végétale.

Sinon, organisé jusqu’à 18 h ce sont surtout plusieurs animaux d’une mini ferme qui ont attiré l’attention des visiteurs avec notamment des moutons que petits et grands ont pu caresser.

Lors de cet événement, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives de Paul Thébault, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, de Bruno Cottier, Technicien aux Espaces Verts, de Jean Luc Cottier en charge de l’animation

Une visite des stands avait lieu par les Autorités avant le moment du discours :

Extrait du discours de Gilles Platret : « Je voudrais remercier ‘Le bois gourmant’ qui est là et la société d’horticulture, les exposants qui sont venus ainsi que les agents des espaces verts pour pouvoir contribuer à la réussite de cet événement. Il faut se rappeler que cet événement avait été lancé il y a plus de quarante ans pour distribuer du terreau aux habitants sur la place du Collège, ensuite cet événement s’est déroulé en compagnie d’horticulteurs qui étaient chalonnais à l’époque avec, une distribution sur le boulodrome jusqu’en 2000 et ensuite c’est devenu Place aux fleurs puisque c’est devenu un événement sur la place de l’Hôtel de Ville. Donc cela veut dire que cette affaire elle a commencé il y a 45 ans au moins. Cela prouve bien qu’il y a une sensibilité pour populariser une thématique autour de la biodiversité et on ne l’appelait pas comme cela à l’époque mais quand même, de donner la possibilité à chacun de planter chez soi, comme ici avec le concours des différentes maisons présentes. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui participent à cet événement, je sais que cela a bien marché ce matin car il y a eu beaucoup de monde et je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition. Je vous remercie ! ».

Stands présents lors de cet événement : Service des Espaces Verts, société d’horticulture de Chalon et de ses environs, apiculteurs sans frontières, gravures sur verres, pépiniéristes, Ville de Chalon, service Hygiène et Salubrité…

Cet inauguration se terminait ensuite par le pot de l’amitié organisé par le service réception de la Ville de Chalon.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B