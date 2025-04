Pour la deuxième année, Lions Alzheimer a proposé une semaine de vacances aux couples « aidant-aidé ».

Ce séjour, baptisé Evalions (pour EVAsion LIONS) s'est déroulé la semaine dernière dans le cadre reposant du Château de Jully-les-Buxy, une élégante maison vigneronne, qui est gérée par l'association des Petits Frères des pauvres.

Il fait suite à l'expérimentation, qui a été menée avec succès l'année dernière par Marguerite Thura, Déléguée « Lions Alzheimer » au District Centre-Est du Lions Club, et avait pour objectifs d’apporter du répit aux aidants, de retrouver une relation de couple plus sereine l'espace de quelques instants et de retisser un lien social distendu.

Lors de la synthèse, qui s'est déroulée vendredi en fin de matinée, Marguerite Thura a tout d'abord tenu à remercier le personnel du Château de Jully-les-Buxy, pour « sa compétence, sa bienveillance et son dévouement hors normes ». A commencer par sa Directrice, Myriam Legros et Florentine Moreira Alves, qui l'a remplacée une partie de la semaine.

Marguerite Thura a aussi remercié tous ceux qui l'ont soutenue, moralement, matériellement et financièrement, dans la réalisation de ce beau projet : la Sénatrice Marie Mercier, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Bruno Legourd, Premier adjoint au Maire de Chalon sur Saône, Pascal Chapelon, Agent général Axa et Françoise Theuriot, Gouverneur du district Centre-Est Lions.

Elle a enfin remercié les 4 Lions Club, qui ont parrainé ce premier séjour 2025: Belfort Cité, Dole Louis Pasteur, Vesoul Edwige Feuillère et Mercurey Côte chalonnaise. Ce dernier club ayant en plus participé à l'animation du séjour, en organisant l'intervention d'un musicothérapeute ou des cours d'assouplissement. Sans oublier bien sûr Charles Lelu, Président du Lions Club Chalon Doyen, qui a organisé une visite du Musée Niepce, et Thi Lien Truong, qui a offert aux résidents un concert classique « prestigieux, époustouflant et chargé d'émotion. »

Françoise Theuriot a ensuite tenu à rappelé que les 1,4 millions de Lions dans le monde « n'ont de cesse d'intervenir là où il y a des besoins ». Concernant Alzheimer, elle dit « avoir pleinement conscience des besoins, et espère sincèrement que d'autres séjours de ce type seront organisés ». Elle a réaffirmé le soutien de Lions Alzheimer, tout en rappelant que le financement de tels séjours s'appuyait sur les bénéfices, qui sont réalisés lors de la vente des roses jaunes. Ces dernières sont traditionnellement organisées en septembre par les 24 000 membres des 220 Lions clubs de France.

En conclusion de cette synthèse, Annie, une habitante d'Arlay (Jura), qui s'occupe de sa maman, touchée par la maladie, a souhaité remercier chaleureusement tous les acteurs de ce séjour pour « leur accueil extraordinaire et leur gentillesse remarquable, le tout dans un cadre magnifique. Ce séjour lui a fait un bien fou, et lui a aussi permis d'échanger avec d'autres aidants, confrontés aux mêmes problématiques qu'elle.»

Marguerite Thura, très heureuse d'entendre de tels témoignages, a néanmoins tirer le signal l'alarme. Elle regrette en effet de n'avoir pu accueillir l'ensemble des couples, qui ont fait une demande cette année, et craint que, vue l'évolution de cette maladie, les besoins continuent de progresser. Bien consciente qu'elle ne pourra plus gérer seule ce type d'actions, elle a souhaité lancer « un appel aux bonnes volontés, qu'elles soient privées ou publiques, et compte notamment sur le soutien des organismes publics, qui sont en charge du répit des aidants. »

Pour information, un deuxième séjour aura lieu début mai et accueillera 6 couples.

Pour tout don ou renseignement : Marguerite Thura ([email protected])

Pour en savoir plus sur: