Rue des Poulets à Chalon sur Saône, Cindy propose un nouvel écrin de beauté

C'est un nouveau petit cocon bien chaleureux proposé à la clientèle chalonnaise, situé au 2 de la rue des Poulets. Cindy Guyommard, esthéticienne depuis une douzaine d'années, a décidé de franchir un cap en s'élançant avec son institut de beauté. L'écrin de Beauté de Cindy est ouvert du mardi au samedi.

Prothèse d'ongles, prestations regard exetension de cils et rehaussement de cils, maquillage et maquillage événement mariage, épilations, spray tan ( auto bronzant naturel) visage et corps, et vente de petits bijoux fantaisie, vous devriez trouver votre bonheur.