LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - « Face au recul des services publics il faut déparisianiser l’État ! » insiste Clément Mugnier, candidat PS

Partout en France, les écoles ferment, les hôpitaux se vident, les bureaux de poste baissent leur rideau. Sous prétexte de modernisation et de rationalisation, c’est la République qu’on éloigne. Dans cette politique du fichier Excel, les services publics ne sont plus des droits mais deviennent des lignes budgétaires à supprimer. Dernier exemple en date, le gouvernement prévoit de supprimer ou de fusionner un tiers des agences et opérateurs de l’État, pour un bilan humain de 180 000 agents publics, accélérant encore la casse de nos services publics.

Pendant ce temps, l’État reste concentré à Paris. Les grandes administrations, les centres de décision, les hauts fonctionnaires demeurent massivement regroupés dans quelques quartiers de la capitale, loin des réalités vécues par des millions de Français.

L’État ne doit pas être l’otage du périphérique : il doit vivre partout où vivent les Français. Paris n'est pas la France. La France, ce sont ses villes, ses campagnes, ses banlieues. Face à cette situation, je choisis l’action. C’est pourquoi je propose de déparisianiser l’État.

Déparisianiser l'État, c'est refuser cet abandon silencieux. C'est rapprocher la décision publique de celles et ceux qui vivent et travaillent dans nos territoires. C'est choisir une République présente partout et pour tous, pas seulement pour quelquesprivilégiés des grandes métropoles.

Nous devons relocaliser les administrations et les ministères dans nos villes moyennes. Nous devons ancrer la décision publique au plus près du terrain, là où se jouent la vie quotidienne, l'avenir de nos enfants, la dignité de nos aînés. En tant que député, je proposerai de relocaliser des ministères dans nos territoires « de province ». Demain, nos villes moyennes pourraient devenir de nouveaux pôles ministériels avec Chalon-sur-Saône pour l’Industrie, Dijon celui de la Jeunesse tandisque le ministère de la Mer pourrait être déplacé à Toulon et tant d'autres pour construire l’État du XXIᵉ siècle.

Déparisianiser l’État, c’est permettre à la République d’être présente dans chaque coin de France. C’est reconstruire l'égalité et, surtout, c’est réparer la grande promesse de la République : liberté, égalité, fraternité, partout et pour tous.

Contrairement à Madame Jarrot et Monsieur Martin, qui détournent le regard et ne peuvent affronter le gouvernement qu’ils souhaitent défendre à l’Assemblée, je choisis de regarder la réalité en face. Je choisis d’agir car ça suffit !

À ceux qui nous expliquent que c’est impossible, que c’est coûteux ou utopique, nous répondons que ce qui coûte cher c’est d'abandonner des millions de Français à leur colère et à leur sentiment d’injustice sur lesquels prospère l’extrême-droite.

Notre projet est clair, chaque territoire mérite sa part d’Etat, sa part de dignité.

L’égalité républicaine commence par l’égalité territoriale.

photo info-chalon.com