GOLF  Coupe Allex : le Francilien Xavier Colin s’adjuge l’édition 2025

En distançant son dauphin Théo Joby de sept coups, le licencié du Golf d’Ozoir-la-Ferrière n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Succédant ainsi au Beaunois Gaspard Bidault, vainqueur en 2024, et au Chalonnais Hugo Ressiguié, victorieux en 2023.

Soixante-quatre joueurs en lice

La météo longtemps incertaine n’a pas empêché la plus ancienne compétition golfique chalonnaise d’obtenir une nouvelle fois un beau succès avec soixante-quatre joueurs en lice sur le parcours du Golf de la Roseraie. La plus belle participation enregistrée depuis plusieurs années. En ce lundi de fête les Chalonnais étaient bien évidemment les plus nombreux mais on notait aussi la présence de visiteurs venus du Doubs, de Haute-Savoie, de Montceau et de la Région Parisienne.

La remise des prix, placée sous le signe de la convivialité, a été l’occasion pour Danielle Allex, épouse du regretté double Meilleur Ouvrier de France, qui était accompagnée comme toujours par sa fille Fleur et son petit-fils Valère, de féliciter les gagnants de l’édition 2025. Une édition qui lance de la plus belle des façons la nouvelle saison de golf à Chalon…

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 15 ; net : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 31.

2e série dames : brut : 1. Virginie Planté (Chalon) 13 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 39, 2. Faustine Planté (Chalon) 33.

3e série dames : brut : 1. Virginie Cauvin (Chalon) 7 ; net : 1. Virginie Cauvin (Chalon) 41.

1re série messieurs : brut : 1. Xavier Colin (Ozoir-la-Ferrière) 29, 2. Théo Joby (Chalon) 22 ; net : 1. Théo Joby (Chalon) 32, 2. Louka Blanchard (Chalon) 32, Bertrand Allegre (Chalon) 32.

2e série messieurs : brut : 1. Alain Wavrant (Chalon) 24 ; net : 1. Alain Wavrant (Chalon) 39, 2. Dominique Bianco (Chalon) 37, 3. David Aguilar (Chalon) 36, 4. Hugo Demortière (Ormesson) 35, 5. Alain Rothdiener (Chalon) 34, 6. Michel Bejot (Chalon) 33, 7. Laurent Nourisson (Framatome Chalon Sully) 33.

3e série messieurs : brut : 1. André Dugenest (Chalon) 12 ; net : 1. André Dugenest (Chalon) 36.

4e série messieurs : brut : 1. Oscar Debaux (Chalon) 7 ; net : 1. Jean-Baptiste Dallery (Chalon) 47.

Gabriel-Henri THEULOT