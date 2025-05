Franc succès pour le 3ème troc de plantes de Fontaines.

Cette bourse dont le but est d’échanger boutures, graines, plantes, végétaux et matériel de jardinage attire de plus en plus d’adeptes sur le principe. L’argent est simplement utile, lors de cette matinée, pour s’offrir ou offrir une boisson ou autres à la petite restauration.

Passionnés ou simples visiteurs, chacun peut y trouver son bonheur plantes ou tout simplement convivialité voire même informations sur telle ou telle culture.

Quand Françoise Pépin a lancé ce troc plantes, elle ne pensait pas que, 3 ans après, cet évènement serait devenu un incontournable de Fontaines. Elle organise, s’occupe de l’installation des exposants avec l’aide de la municipalité. Elle est sur tous les fronts et reconnait délaisser un peu son propre stand.

Cette année Steeve, le maitre composteur du Grand Chalon, faisait de la formation et de l’information sur le compostage. Il y avait aussi des composteurs mis en vente par le Grand Chalon.

Le numérique est aujourd’hui au cœur de nombreux dispositifs d’aide et nos jardins ont aussi leur logiciel d’aménagement paysager : "dessinerjardin.fr".

Isabelle Bon, conseillère municipale, tenait un stand avec un spécialiste du programme d’intervention des conseillers numériques du Grand Chalon pour présenter le logiciel et faire des démonstrations très réalistes de ce qui peut se réaliser en aménagement d’espaces verts.

Dans le parc Sainte Suzanne où se déroulait le troc plantes, une exposition photos destiné à un concours était présentée aux visiteurs et exposants. 4 personnes ont participé au concours avec 46 photos exposées.

Un comptage en présence de Nelly Meunier-Chanut, maire de la commune, a été effectué par Bénédicte Bourgeon pour déterminer le gagnant du concours. C’est Tina avec un superbe coucher de soleil qui a remporté le premier prix : un bon d’achat à la boutique du Lycée Agricole. Deux autres bons d’achats donnés par 2 commerçants fontenois ont été remis aux 2ème et 3ème.

C.Cléaux