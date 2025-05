En effet, le badminton n’est pas la seule passion du septuagénaire puisque depuis qu’il a quitté les « bancs de l’école » où il exerçait la fonction d’instituteur, il s’est mis à la peinture !

« J’ai commencé avec l’Orange bleue à Saint-Marcel et je me suis pris de passion pour cette nouvelle activité » a expliqué Christian à info Chalon.

C’est ainsi que « papy », surnom donné par ses amis badistes, a accumulé une belle collection d’œuvres d’art.

Alors à l’heure où il a décidé de prendre un peu de repos avec la gestion de l’école de badminton, l’ancien professeur a souhaité faire un petit cadeau à son club de cœur.

Ainsi, il y a quelques mois, Christian a proposé à la vente ses tableaux aux licenciés du badminton en indiquant qu’il reverserait la moitié des fonds récoltés à l’école du club.

« Je ne m’attendais sincèrement pas à un tel engouement ! Au total, c’est une vingtaine de licenciés qui ont acheté un de mes tableaux » a raconté Christian à Info Chalon.

Ce mercredi soir, l’heure était donc à la remise de chèque pour le passionné d’art.

En effet, Jonathan SOUILLOT, président du BCSM et Stéphane CARLOT, vice-président et responsable de l’école de badminton, avaient convié « Papy » et toutes les personnes ayant participé à cette action pour les mettre à l’honneur autour d’un moment convivial.

Christian a ainsi remis un chèque de 620€ à Stéphane qui a déjà une très bonne idée pour les dépenser : il semblerait qu’une sortie de fin d’année soit programmée pour les jeunes badistes…

Monsieur le Maire, Raymond BURDIN ainsi que Dominique MELIN, vice-présidente du grand Chalon en charge des sports, étaient tous deux présents et ont salué la belle initiative de Christian.

Cette soirée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié dans une ambiance familiale et festive, très chère et fidèle au club de badminton maraîcher.



Amandine Cerrone.