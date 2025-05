AVIS DE DECES - Monsieur Bernard DRAIN

JAMBLES



Angéla, son épouse ;

Magali et Alexandra, ses filles, Franck, son gendre ;

Sienna et Léo, ses petits-enfants ;

Gisèle et Jocelyne, ses sœurs ;

Christian, son beau-frère ;

Bernadette, sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et l'ensemble de la famille DRAIN ; es beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces et l'ensemble de la famille AMENDOLA,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Monsieur Bernard DRAIN

survenu le 30 avril 2025,

à l'âge de 80 ans.

La cérémonie aura lieu le mercredi 7 mai 2025 à 14h30 en l'église de Jambles.

Bernard repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy.

La famille remercie les infirmiers de la maison médicale de Givry ainsi que les docteurs Melis et Schipman.