AVIS DE DECES - Monsieur Roland RESSY

GIVRY



Marie-Chantal, son épouse ;

Yannick et Karine,

Cédric, ses enfants ;

Clelia et Aristide,

ses petits-enfants ;

sa sœur et son beau-frère ;

ses frères et ses belles-sœurs;

ses oncles et tantes ;

ses cousins, cousines ;

parents et amis,

ont la tristesse de vous faire-part du décès de



Monsieur Roland RESSY

Ancien Artisan Boulanger

survenu le 28 avril 2025 à l'âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 mai 2025 à 15 heures en l'église de Givry.

Roland repose à la chambre funéraire MANSUY à Dracy-le-Fort.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.