Un espace unique pour centraliser les démarches scolaires

Tous les parents le savent : la scolarisation de leurs bambins entraîne bon nombre de démarches administratives fastidieuses et pas toujours évidentes à réaliser année après année. Pour y voir plus clair et ne pas perdre le fil, les pouvoirs publics ont mis en place un nouveau service en ligne visant à centraliser les procédures scolaires, depuis l'école primaire jusqu'au lycée. L'objectif : proposer aux familles un point d'entrée unique qui facilite cette gestion et un meilleur suivi.



INSCRIPTION, BOURSE, LIVRETS SCOLAIRES...

Le nouveau téléservice Scolarité Services est accessible dans votre espace personnel sur le portail EduConnect (disponible sur ordinateur, smartphone et tablette). Vous pouvez effectuer différentes démarches comme mettre à jour la « Fiche de renseignements » de votre enfant, obtenir un certificat de scolarité ou encore délivrer une autorisation parentale pour une sortie scolaire par exemple. De même, les demandes de bourses et l'inscription au collège ou au lycée se font également via ce portail, tout comme les vœux d'orientation après la classe de 3e et celle de seconde. Les factures liées à la scolarité peuvent encore être payées ici. Cet espace vous permet en outre de suivre plus facilement la vie scolaire de votre bout de chou. Vous pourrez ainsi consulter son emploi du temps ou encore ses livrets scolaires tout au long de l'année.

Attention, Scolarité Services est destiné aux enfants scolarisés dans des établissements publics relevant de l'Éducation nationale. Seules certaines démarches seront possibles pour un établissement privé sous contrat (comme l'actualisation de la fiche de renseignements de l'élève).



Bon à savoir, un dispositif d'assistance est mis en place au 0 809 54 06 06 (non surtaxé) et sur www.assistanceteleservices.education.gouv.fr .