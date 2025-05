La Chorale "la voix est libre"en concert à Chalon sur Saône et Ouroux sur Saône

samedi 17 mai à Ouroux sur Saône à 20h et le dimanche 18 mai à Chalon sur Saône

L'ensemble vocal " LA VOIX EST LIBRE" a été créé en janvier 2014, il est composé de choristes amateurs.

L'origine de ce chœur était mixte, puis a évolué en 2018 vers un ensemble vocal féminin, puis un retour vers un chœur mixte en 2025 avec le rapprochement d'un chœur d'hommes né en 2010 à Givry.

Depuis septembre 2024 Marie-Bénédicte ROLLAND a rejoint "LA VOIX EST LIBRE" en tant que cheffe de chœur. Formée au conservatoire de Dijon et au Pôle d'Enseignement Supérieur de la Musique de Bourgogne, elle obtient, en 2012 le Diplôme d'État ainsi que le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien. Elle enseigne le violoncelle et la musique de chambre depuis plusieurs années. Marie-Bénédicte ROLLAND est aussi cheffe de chœur, elle a suivi une formation en direction de chœur au Conservatoire au rayonnement régional de Chalon-sur-Saône et a obtenu son diplôme d'étude musicale.

Répertoire : chants traditionnels, chants sacrés ou profanes,

Chants classiques de la renaissance à la période baroque et chants du monde.

Répétitions : les lundis : hommes de 17H30à 19H00

Femmes de 19H00 à 20h00

Mixte de 18H00 à 20h00

Salle polyvalente de la maison des associations, espace Jean ZAY à Chalon-sur-Saône.

Renseignements : [email protected]

Ou téléphone de la présidente : 06 48 00 6l 68

Chanter dans sa salle de bains c'est bien, mais chanter dans un ensemble vocal c'est mieux.