Ce qui change dans le Réseau ZOOM

Le Réseau Zoom évolue afin de vous proposer des services toujours plus adaptés. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est à l'Hôtel de l'Agglomération, 23 avenue Georges Pompidou, à Chalon-sur-Saône, que Karine Plissonnier, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des Transports et des Mobilités, a présenté ces changements effectifs depuis le lundi 5 mai 2025, en présence notamment de David Edmont, le directeur de Transdev-STAC Chalon-sur-Saône, la société qui gère le Réseau Zoom

Afin de s'adapter au mieux aux besoins des usagers, de nouvelles périodes de fonctionnement ont été créées et les grilles horaires s'affichent désormais avec un code couleur pour apporter plus de visibilité.

Concernant les itinéraires, certaines lignes ont été ajustées. Les navettes sont quant à elles remplacées par les lignes à part entière.

Par contre, pas de changement d'itinéraire pour les lignes 1, 2, 2, 5 et 7.

Désormais, ce qui change :

• Ligne 4 : desserte directe de la zone Saoneor via l'arrêt Espace Entreprise et le terminus à Saoneor.

• Ligne 6 : prolongation de la ligne après l'arrêt Hilaire pour desservir la commune de Crissey.

• Ligne 11 : fusion de la Navette Sud et de la Navette Quais de Saône, cette ligne offre un accès direct à Chalon aux communes de Lux et Sevrey (arrêt Gare ou centre-ville à l'arrêt Port Villiers).

• Ligne 12 : Navette Ouest prolongée jusqu'à la Gare afin d'offrir un accès direct au Pôle Santé de Dracy depuis Chalon. Cette ligne dessert plusieurs quartiers de Châtenoy-le-Royal : arrêts Les Fleurs, Vessey, puis nouveaux arrêts le long de la route de Givry.

• Ligne 13 : ancien service Déclic 3 qui devient une ligne régulière : plus besoin de réserver votre trajet !

• Ligne 14 : ancien service Déclic Centre Pénitentiaire qui devient une ligne régulière : plus besoin de réserver votre trajet ! Le nombre d'aller-retous est doublé afin de vous offrir plus de possibilités de trajets.

• Ligne 15 : ancien service Déclic Garenne qui devient une ligne régulière : plus besoin de réserver votre trajet ! Création d'un deuxième aller-retour pour s'ajuster à vos besoins de déplacements.

• Ligne 16 : ancienne ligne Cimetière Nord. Seul le nom change, les trajets et horaires restent les mêmes avec un aller-retour le lundi.

Vous pouvez télécharger dès à présent les nouvelles fiches horaires sur la page dédiée en cliquant ici et retrouvez ici le plan du réseau.

La plupart des lignes périurbaines ne changent pas au 5 mai. Le seul changement intervient sur la ligne FG : les renforts scolaires à destination du Collège Pasteur, jusqu'à présent réalisés par la Navette Sud, seront désormais assurés par la ligne FG.

Le service Déclic Saoneor devient FlexSaoneor et vous propose toujours 4 trajets tôt le matin et un trajet le soir entre Chalon et la zone Saoneor.

Le service Déclic devient RésaZoom : un service simplifié, toujours au plus près de vos besoins. Les services sont renommés, et vous proposent désormais un accès direct au centre-ville de Chalon (Plus de détails dans un article à paraître).

Le service Pixel devient AccèsZoom à partir du 1er juin 2025 : un service simplifié, toujours au plus près de vos besoins. Ce service est réservé aux personnes à mobilité réduite titulaires d'une CMI invalidité en cours de validité. Il propose des trajets d'adresse à adresse sur le territoire du Grand Chalon, de 7h à 18h30, du lundi au samedi. L'inscription au service se fait via le formulaire de demande accessible ici.

Nouveau : vous pouvez désormais réserver directement depuis votre compte web ! Pour les personnes n'ayant pas la possibilité de le faire, la réservation reste possible par téléphone.

Votre service véloZoom reste inchangé et vous propose toujours des locations de vélos électriques en longue durée.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati