Un festival UNIQUES - Du 14 au 16 mai en Bourgogne-Franche-Comté

Co-porté par France Travail et Diversidays, cet événement inédit et gratuit, placé sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, réunira les 15 et 16 mai en régions et le 17 mai 2025 au Parc Floral de Paris, citoyens, entreprises, artistes et acteurs engagés pour rendre l’égalité des chances concrète en matière d’emploi, de formation ou encore d'entrepreneuriat.

Alors que 75 % des Français jugent la société injuste et 57 % estiment que l’égalité des chances dans l’emploi n’existe pas, les initiatives restent trop dispersées et souvent méconnues du grand public. UNIQUES propose une réponse collective et optimiste : un festival qui conjugue solutions, inspiration et célébration pour mettre l’égalité des chances en action.

Près de 1 000 événements attendus partout en France…

UNIQUES, ce sont des événements partout en France, pour faire résonner cette dynamique dans tous les territoires. Les 15 et 16 mai en régions, près de 1 000 dispositifs d’inclusion dans l’emploi seront déployés sur tout le territoire et en particulier : des rencontres originales entre employeurs et candidats autour d’un moment culturel ou sportif, des tables rondes, des interventions inspirantes ou d’experts, focus sur la thématique égalité des chances avec des associations locales, des journées dédiées au “mentoring”...

…dont une trentaine de rendez-vous UNIQUES en Bourgogne-Franche-Comté

France Travail BFC et tous ses partenaires (réseau pour l’emploi, associations, entreprises, collectivités…) organisent des événements régionaux et départementaux autour de la sensibilisation à la différence, de l’égalité des chances et de l’inclusion. « Uniques donne une nouvelle visibilité à ce qu’on fait toute l’année » souligne Patricia, conseillère France Travail Yonne. La direction régionale organise notamment plusieurs événements en ligne, en interne, pour sensibiliser ses équipes (exemple d’un webinaire sur la santé mentale), et en externe (exemple d’ateliers numériques en partenariat avec Google).

Parmi les rendez-vous départementaux (non exhaustif) :

• Duoday inversé (21, 16/05). Des conseillers France Travail et Cap Emploi effectuent une immersion à l’Esat de Marsannay-la-Côte, en partenariat avec l’Acodège.

• Job run spécifiquement organisée pour les publics éloignés de l’emploi à Besançon (25, le 15/05) : destiné aux jeunes, seniors, habitants des quartiers politique de la ville, cet événement permet un contact direct avec les recruteurs et donne une chance équitable à tous.

• Forum de l’alternance à Lons-le-Saunier et Dole (39, le 14/05) : l'alternance est une solution potentielle d'accès à l'emploi pour des publics très diversifiés.

• Forum insertion à Nevers (58, le 14/05) : conçu pour les publics éloignés de l'emploi, ce forum présente l'offre d'emploi et de formation du territoire et fournit des informations sur l'accès aux droits.

• Atelier de coaching en vue de la seconde édition de la Job Rencontre du 23 mai (71, le 16/05), visant à favoriser l'insertion professionnelle des habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) et des personnes éloignées de l’emploi. Evénement organisé par le MEDEF 71 avec le soutien du Grand Chalon, en partenariat avec France Travail, Cap Emploi et la Mission Locale du Chalonnais. Le parcours de préparation proposé à travers 4 ateliers de coaching a pour objectif de mettre les candidats en confiance et en condition en vue des entretiens.

• Signature de la charte Angela (89, le 15/05) au sein de l’agence France Travail de Sens. Ce dispositif vise à créer un réseau sûr et solidaire de lieux (bars, hôtels, commerces, lieux publics) ayant la capacité d’assister et de soutenir des personnes qui se trouvent en situation d’harcèlement.