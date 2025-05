Connaissez-vous les chips de pommes ?

Pourtant, elles aussi sont riches en possibilités ! Tour d'horizon des usages que l'on peut faire des épluchures de pommes à travers des recettes contre le gaspillage alimentaire.



UN BEURRE DE POMMES

Très couru au Canada, le beurre de pommes est plus gourmand qu'une gelée et moins sucré qu'une compote. Pour réaliser cette recette suggérée par l'expert culinaire François-Régis Gaudry pour France Inter, il ne vous faudra que trois ingrédients : 100 g de beurre, du sucre, et les épluchures de 6 pommes. Mettez d'abord lesdites épluchures avec leurs trognons épépinés dans une casserole, tassez légèrement et mouillez à hauteur. Portez à ébullition à feu moyen jusqu'à évaporation tout en remuant, et laissez sur le feu encore quelques instants, pour faire caraméliser. Hors du feu, mixez une première fois le mélange, puis incorporez en trois fois le beurre coupé en cubes en mixant entre chaque ajout. Enfin, ajoutez une cuillère à soupe de cassonade, et des épices à votre goût : cannelle, vanille, gingembre…

Dans un bocal réservé au frais, ce beurre de pommes se conserve quelques semaines, et se déguste jusqu'à épuisement des stocks dans vos desserts, sur des crêpes ou sur du pain.



DES ÉPLUCHURES À CROQUER

Si les chips de pommes de terre sont de loin les plus courantes, les chips de pommes du verger offrent une alternative sucrée tout aussi croustillante. Après rinçage et séchage de vos épluchures, enduisez-les de sucre et de cannelle, puis enfournez pendant une vingtaine de minutes à 165 °C. Le goûter est prêt !

Les peaux de pommes trouveront aussi un emploi plus détox, pour concocter une infusion savoureuse. Privilégiez pour cela des fruits issus de l'agriculture biologique, dont vous ferez sécher les épluchures durant 4 à 5 jours sur un torchon à l'air libre. Laissez-les ensuite infuser telles quelles dans l'eau frémissante durant 3 à 5 minutes, ou accompagnez-les d'un bâton de cannelle pour rappeler la gourmandise d'une tarte tatin.



Charlotte Arnaud