Lire et faire lire recrute !

Alors Lire et faire lire c’est quoi ? C’est un programme intergénérationnel qui met en lien des bénévoles lectrices/teurs et des structures éducatives telles que les écoles, les crèches, les centres de loisirs, etc…

En Saône et Loire, on compte plus d’une centaine de bénévoles lectrices/teurs qui interviennent de manière hebdomadaire auprès de petits groupes d’enfants. Nous recherchons des bénévoles de plus de 50 ans pour partager le plaisir de lire tout simplement, alors si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter la coordinatrice au 03.85.23.02.53 ou par mail : [email protected]

Ce programme est porté par la Ligue de l’enseignement Bourgogne Franche-Comté – Fédération de Saône et Loire, association d’éducation populaire créé en 1866.