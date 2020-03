La JCE de Chalon vous convie ce jeudi à sa nouvelle dégustation de vins... à la Pompe à Bière

Organisée par la Jeune Chambre Economique de Chalon, « Autour du 20 du mois, un vin du coin » est de retour ce jeudi avec une nouvelle dégustation de vins de la Côte chalonnaise.

Depuis octobre dernier la Jeune Chambre Economique de Chalon vous propose chaque mois en afterwork une dégustation de vins de la Côte chalonnaise. Dans le cadre de sa nouvelle action "Autour du 20 du mois, un vin du coin". Le concept en est simple : un viticulteur de la Côte chalonnaise présente deux à quatre vins de son choix dans un bar du centre ville. L’objectif étant de donner un coup de projecteur sur un vigneron local et sur un établissement de la cité de Niépce. Ce mois-ci les organisateurs ont choisi le Domaine Sarrazin Michel et Fils, situé à Jambles, du côté de Charnailles, et le bar La Pompe à Bière, sis place Général de Gaulle. Le rendez-vous est fixé jeudi 20 février. La dégustation débutera vers 19h 30 et est ouverte à tout public.

G.H.T.