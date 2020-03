Après la sonnette d'alarme tirée par les délégués du personnel de Rhénus Logistics, la direction répond

Mise en place de mesures liées à la crise sanitaire COVID-19

20 mars 2020

Depuis le 25 février 2020, la Direction générale et tous les cadres dirigeants de Rhenus en France sont mobilisés pour informer les salariés des risques de l'épidémie COVID-19 et pour mettre en place les directives des pouvoirs publics sur l'ensemble de ses sites en France.

Après une première note d'information diffusée à l'ensemble des salariés dès le 25 février 2020, la Direction Générale de Rhenus en France a mis en place une cellule de crise « COVID-19 » le 6 mars 2020. Depuis le 15 mars, elle fait un point deux fois par jour sur l'évolution de la situation, site par site, puis relaie et applique les directives des pouvoirs publics à l'ensemble du personnel permanent et intérimaire à chaque fois que celles-ci évoluent.

Des mesures concrètes ont déjà été mises en place pour garantir la continuité de l'activité en modifiant l'organisation du travail pour les personnels qui continuent à assurer l'activité sur site. A titre d'exemple, un nettoyage complet des postes et outils de travail est effectué en fin de shift et le temps de passage au vestiaire des équipes est allongé afin de rendre la distanciation sociale possible, comme préconisé par le gouvernement.

A la demande du gouvernement, tous les acteurs de la chaîne logistique du transport de marchandises doivent rester mobilisés pour assurer la continuité de l'activité économique de notre pays et l'approvisionnement de la population française. Le groupe Rhenus et ses salariés en France y contribuent dans le respect de la sécurité sanitaire de tous.