La pisciculture du Val de Saône, le restaurant le Mercurey et info-chalon.com mobilisés

Ce mardi, ce sont prêt de 2500 truites qui ont été distribuées sur l'agglomération chalonnaise grâce à une opération sans précédents.

La première opération réalisée il y a une quinzaine de jours avait permis d'écouler déjà quelques 1000 truites, notamment autour de Mercurey, grâce à Didier Gonnot et Florence Prabel, les patrons du restaurant Le Mercurey. En lien avec le pisciculteur du Val de Saône situé à Farges les Mâcon, Le Mercurey et info-chalon.com ont décidé de réitérer l'opération à une plus large échelle, notamment suite à un certain nombre de sollicitations sur l'ensemble de l'agglomération. Ce mardi, c'était le Jour J des livraisons. Quatre points de livraisons avaient été donnés afin de distribuer les quelques 600 commandes concernant 2500 truites : à Saint-Marcel aux Chavannes grâce à la mobilisation de la municipalité, au Fournil à Saint-Rémy sur les quais de Saône, à Fragnes-La Loyère en accord avec la municipalité et à Mercurey. Un joli partenariat en soutien à la filière piscicole de Saône et Loire durement frappée par la crise du coronavirus, et l'occasion d'écouler du poisson frais issu des circuits courts. Une opération appelée à se renouveler au regard du succès enregistré.

Laurent Guillaumé