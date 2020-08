Deux accidents de circulation sur le Chalonnais ce jeudi matin

Peu après 9h, les sapeurs pompiers Chalonnais sont intervenus sur les communes de Lessard en Bresse et Demigny.

A Lessard en Bresse, un accident entre une voiture et une camionnette a mobilisé plus d'une dizaine de sapeurs pompiers au niveau du carrefour Villegaudin sur le D678. Une personne a été prise en charge en direction des urgences hospitalières de Chalon sur Saône. Un peu plus tard, c'est du côté de l'A6 au niveau de la commune de Demigny que les sapeurs pompiers sont intervenus, dans le sens Paris-Lyon. Une intervention qui a nécessité une désincarcération avec de forts ralentissements en conséquence.