Les hamburgers de La Caravane .. ça vous dit quelque chose ?

Ils viennent les vendredi, samedi et dimanche à Saint-Léger sur Dheune et à Mellecey. Le clin d'oeil d'info-chalon.com.

Le mercredi à Saint Symphorien de Marmagne à proximité du Creusot, le jeudi à Perreuil, le vendredi à Saint Léger sur Dheune et les samedi et dimanche à Mellecey, sur le parking de Notre Dame de Marloux, la Caravane vient de fêter sa première année d'existence ! Notre joyeux binôme propose pas moins de 17 hamburgers différents et pour tous les goûts !

Du classique au végétarien en passant le cabri et le tartare, le seul qui ne propose pas de steack 100% Charolais, c'est le César, composé d'émincés de poulet comme l'indique son nom. Le classic est facturé à 7 euros et le Jurassin à 8 euros... sinon tous les autres à 10 euros. La portion de frites bien garnie est à 2 euros.

A découvrir !! Et pour réserver évidemment... 06 64 31 42 73 !

Laurent Guillaumé