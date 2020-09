Erat Industrie quitte Châtenoy le Royal pour SaôneOr

L'entreprise de maintenance industrielle reprise en 2017 par Julien Carraud continue son bonhomme de chemin. Décision a été prise de quitter les Rotondes pour rejoindre la dynamique impulsée sur SaôneOr.

Ce sont quelques 750 000 euros d'investissement portés par Erat Industrie, dirigée par Julien Carraud, qui sont en cours de déploiement à l'angle de la rue de la Vie aux Vaches sur SaôneOr. Un investissement attendu pour ce jeune chef d'entreprise, qui avait repris la suite d'Alain Baudrand, après être passé par la case Alfa Laval Packinox en sa qualité de technicien méthode. L'entreprise de maintenance industrielle, spécialisée dans les métiers du verre, croit en l'avenir industriel du territoire et ce n'est pas la Covid, qui a interrompu son investissement. Un message positif, auquel Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, n'a pas été insensible. Les locaux des Rotondes, peu fonctionnels face à la croissance de son activité et surtout à sa nature, seront laissés pour rejoindre les 900 m2 de SaôneOr, et disposant d'une jolie réserve foncière en vue d'agrandissements futurs en fonction de sa croissance. Des futurs locaux plus fonctionnels permettant de travailler de plus grosses pièces et surtout faciliter leur manutention.

Laurent Guillaumé