Dimanche 1er novembre - Accès aux cimetières pour les personnes à mobilité réduite à Chalon

En raison des fortes affluences, les cimetières chalonnais seront interdits à tous véhicules le dimanche 1er novembre.

Un véhicule avec chauffeur est mis à disposition des personnes à mobilité réduite, afin qu’elles puissent se recueillir auprès de leurs défunts.

Aucune réservation n’est à prévoir, le véhicule sera disponible aux entrées des cimetières Nord, Ouest et Est aux horaires suivants :

Cimetière NORD : de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30

Cimetière OUEST : de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30

Cimetière EST : de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30



Horaires des cimetières communaux 2020-2021



v Jusqu’au 31 janvier, les cimetières seront ainsi ouverts au public de 8 h à 17 h. (fermeture à 17 h 30 pour le cimetière Nord),

v du 1er février au 14 mars : de 8 h à 18 h,

v du 15 mars au 25 octobre : de 8 h à 19 h.



Aucun accès dans le cimetières ne sera possible dans les 10 mn avant la fermeture. Merci de sortir au retentissement de la sirène.