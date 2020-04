CORONAVIRUS - Vingt-cinq pompiers à l’arrêt à cause de leur moustache

Les soldats du feu dénoncent une « discrimination selon l’apparence physique ». Six pompiers professionnels de Metz ont déposé plainte vendredi, et six autres ce lundi, après que leur direction leur a interdit de partir en intervention. Leur tort : avoir refusé de se raser le visage. Treize autres pompiers de Metz sont dans cette situation, arrêtés comme eux à leur domicile.