INONDATIONS - Impressionant ! En l'espace de quelques heures, le Gard a pris 7m !

Le Gard est placé en vigilance rouge pour pluie-inondation et pour crues, samedi 19 septembre, tandis que les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, la Lozère et le Var sont en vigilance orange pour pluie-inondation, crues et orages. En l'espace de l'après-midi, à Anduze, le Gard est passé de quelques centimètres à quasi 7,50m !