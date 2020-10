CORONAVIRUS - Des perquisitions menées chez Olivier Véran et Jérôme Salomon

Des perquisitions ont été menées ce matin aux domiciles et bureaux respectifs d’Olivier Véran ministre de la Santé, et de Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Jérôme Salomon devait être l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFMTV: il a annoncé l'annulation de sa venue en direct à quelques minutes de l'antenne.