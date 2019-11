11e Parc National de forêts à la lisière de la Côte d'Or et de la Haute-Marne, Marie-Guite Dufay se félicite de la création

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, se félicite de la création tant attendue du 11e parc national consacré aux forêts de feuillus de Champagne et Bourgogne qui s’étale sur plus de 241 000 hectares, couvre 127 communes en Côte-d’Or et en Haute-Marne et concerne 28 000 habitants.