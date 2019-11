Les cinémas de Quetigny, Mâcon, Nevers, Le Creusot et Montceau-les-Mines rachetés

L'annonce a été formulée ce jeudi après-midi par le groupe Pathé.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pathé annonce avoir finalisé aujourd'hui l'acquisition du circuit cinématographique CinéAlpes

Paris, le 28 novembre 2019 - Pathé annonce que l'ensemble des conditions préalables à l'acquisition de 100% du capital de CinéAlpes auprès de Madame Evelyne Davoine et sa famille ayant été satisfaites, la transaction a été finalisée ce jour.

CinéAlpes compte treize cinémas pour un total de 105 écrans et près de 18 000 fauteuils. Créé il y a plus de 70 ans, CinéAlpes représente aujourd'hui le 7ème circuit français et se positionne comme leader dans plusieurs agglomérations notamment Brest, Clermont Ferrand, Dijon, et Macon. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme de Pathé.

A la suite de cette acquisition et en tenant compte du rachat d'EuroScoop (Belgique & Pays-Bas) réalisé en novembre 2019, Pathé exploite désormais 130 cinémas pour un total de 1 312 écrans répartis sur 5 pays. Pathé renforce ainsi sa position de leader en Europe continentale.

A propos de Pathé :

Au premier rang du cinéma européen, Pathé est présent dans les différents métiers de la production (France, Royaume-Uni), de la distribution (France, Royaume-Uni, Suisse) et de l'exploitation de salles (France, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Tunisie). En 2018, Pathé a réalisé un chiffre d'affaires de 872 millions d'euros et employait 4 142 personnes dans cinq pays. 63,4 millions de spectateurs ont fréquenté ses salles en 2018.