MUNICIPALES - La ville de Beaune annonce ses dispositions pour dimanche face au Coronavirus

COMMUNIQUE DE LA VILLE DE BEAUNE

ORGANISATION DES ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

DES 15 ET 22 MARS 2020

Beaune, le 10 mars 2020

Conformément aux directives gouvernementales successives, et, en accord avec la Préfecture de la Côte d’Or, la Ville de BEAUNE s’emploie à organiser les élections municipales, de la manière la plus sûre qui soit.

Ce scrutin, prévu les 15 et 22 mars prochains se déroulera dans le respect des conditions sanitaires exigées par la situation particulière dans laquelle se trouve notre pays.

Les électeurs sont donc invités à se rendre aux urnes dans les conditions habituelles.

Pour garantir cet accès facilité aux 14 bureaux de vote, la Ville de BEAUNE précise que chaque bureau sera désinfecté préalablement à la tenue des opérations de votes. La même opération sera organisée à l’issue du scrutin.

Afin d’assurer le bon déroulement du scrutin, chaque bureau de vote sera doté d’un point de lavage des mains ou de gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie du bureau de vote, de mouchoirs à usage unique, de lingettes désinfectantes.

Conformément aux instructions en vigueur, des notices reprenant les gestes barrières seront affichées.

Pour éviter les files d’attentes et notamment pour les aînés, la Ville de BEAUNE conseille de se déplacer aux heures de fréquentation les plus faibles soit, avant 11 heures le matin, et de 13h à 16 h, l’après-midi.

Si vous le souhaitez, vous pourrez utiliser votre propre stylo (de couleur noir ou bleu et indélébile) et vos propres gants.

Si malgré ces précautions, un électeur décidait de ne pas se déplacer, la Ville de BEAUNE rappelle la faculté de donner procuration, en se rendant :

o au Commissariat de Police jusqu’au samedi 14 mars, 9h30

o au Tribunal de Beaune et à la Gendarmerie jusqu’au vendredi 13 mars, à 12 heures.

La Mairie de BEAUNE reste à la disposition de chacun pour toute interrogation sur le déroulement du scrutin à l’adresse [email protected]