CORONAVIRUS - La circulation s'intensifie dans le sud Saône et Loire - Huit patients guéris

Santé publique France recense ce vendredi 13 mars, 272 personnes testées biologiquement et identifiées comme positives au COVID-19 en Bourgogne-Franche-Comté, soit 53 cas de plus qu’hier :

-aucun nouveau décès ne s’ajoute aux cinq à déplorer en Bourgogne-Franche-Comté -près des trois quarts des patients sont suivis à domicile

-quinze patients sont hospitalisés en réanimation

-huit patients sont guéris.

Le Doubs et le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté enregistrent toujours une circulation très dynamique du virus.

Cette circulation s’intensifie au sud Saône-et-Loire, en Côte-d’Or et en Haute-Saône. Elle demeure plus faible dans le Jura, voire sporadique dans la Nièvre et l’Yonne.

La propagation du virus appelle une réponse forte tant en termes d’organisation sanitaire que de prévention.

Mobilisation des soignants, protection des plus fragiles

L’ensemble des équipes des hôpitaux de Bourgogne-Franche-Comté se mobilisent pour se préparer à accueillir de plus en plus de cas graves de COVID-19 et continuer à soigner les autres malades.

Il a été décidé de différer les soins non-essentiels et non-urgents, c'est à dire les opérations, interventions et consultations dont le report n’entraîne pas de perte de chance pour les patients. Les hôpitaux sont invités à activer le stade 2 de leur plan blanc, ce qui est le cas notamment du CHU de Besançon, de l’hôpital Nord-Franche-Comté, du centre hospitalier de Mâcon, de l’hôpital de Vesoul...

Les centres 15 font face à un afflux massif d’appels : l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et la préfecture de région renouvellent leur incitation au civisme pour que ces appels soient réservés aux véritables urgences médicales et, s’agissant du coronavirus, aux personnes présentant des symptômes sévères.