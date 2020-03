CORONAVIRUS - Rester chez soi autant que possible demande l'Agence Régionale de Santé

A ce stade de l’épidémie, ce chiffre n’est déjà plus et sera de moins en moins le décompte exhaustif des malades atteints dans la région. Il recense seulement les patients hospitalisés, personnes à risques, personnels soignants et premiers patients d’un regroupement de personnes vulnérables auxquels le test biologique est désormais réservé.

Le virus circule plus particulièrement dans le Doubs, le Territoire de Belfort, en Haute-Saône, en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire. La circulation reste plus faible dans le Jura et l’Yonne, sporadique dans la Nièvre.

Aucun nouveau décès n’est à déplorer depuis hier. 128 personnes sont hospitalisées, dont 25 prises en charge en réanimation.