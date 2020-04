Continuité et renforcement du Numéro Vert  Sexualités Contraception IVG en Bourgogne-Franche-Comté pendant l’état d’urgence sanitaire

Le Planning Familial 71 a lancé en 2020 sa campagne de communication régionale sur le Numéro Vert National « Sexualités Contraception IVG ». Elle a pour objectif de donner davantage de visibilité à ce dispositif.

Confinement et santé sexuelle

Malgré les circonstances exceptionnelles que nous vivons, liées au coronavirus nous restons disponibles pour toute personne qui souhaiterait échanger sur la contraception, l'avortement, la sexualité... en composant le Numéro Vert National 0 800 08 1111 (Appel anonyme et gratuit).

Toutes les questions ou les préoccupations sur ces sujets demeurent importantes !

En période de confinement, nous avons toujours des droits fondamentaux pour lesquels nous lutterons pour que chaque personne puisse continuer à les exercer librement :

La contraception c'est possible, même confiné. e : le renouvellement de la contraception en pharmacie avec une ordonnance périmée.

En période de confinement, l'avortement est toujours possible à l'hôpital ou en cabinet médical : l'IVG est un soin urgent ne pouvant être reporté.

L’annuaire du numéro vert est à jour pour la Bourgogne Franche-Comté afin d’orienter au mieux les personnes vers les cabinets médicaux (médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes) ou dans les structures (services gynécologiques, centre IVG).

Le Numéro Vert National

Le Numéro Vert National est un numéro national unique, anonyme et gratuit, disponible au 0800 08 11 11. C’est une plateforme téléphonique d’accueil, d’écoute et d’orientation de qualité, dédiée aux questions relatives à la sexualité. On y retrouve la fécondité, la contraception, l’interruption volontaire de grossesse, la prévention des IST/ Sida, ou encore la vie sexuelle et affective, les discriminations liées au genre ou à l’orientation sexuelle. Ce dispositif est mis en place pour donner l’accès égal de toutes et tous à une information claire, exacte et sans jugement sur les questions liées à la sexualité. Ainsi, il participe à réduire les inégalités et les difficultés d’accès à l’information. Ecoute, information, orientation: y compris vers un cabinet médical pour une IVG médicamenteuse.

Sa mise en place

Lancé nationalement en Septembre 2015, ce numéro s’est développé au rythme de chaque région. A partir de 2019, le soutien de l’ARS permet à la Bourgogne-Franche-Comté d’intégrer le dispositif national du Numéro Vert et de participer à l’égalité territoriale voulue par l’Etat. Il permet également de développer et d’apporter des réponses aux demandes des concitoyens en termes de prévention et d’information de la santé sexuelle sur l’ensemble de la région.

Son fonctionnement

Une permanence téléphonique est assurée du lundi au samedi de 9h à 20h, et ce tout au long de l’année. Cette permanence est assurée par des écoutantes formées par le Planning Familial. Elles ont une formation, une qualification et une activité en conseil conjugal ou en éducation à la vie et sur les questions de santé sexuelle (contraception, avortement, IST, VIH, violences). Ces écoutantes ont une pratique régulière de ces questions. Ce dispositif est solidaire et évolutif. Le NVN s’appuie sur la solidarité des plateformes régionales tenues par des écoutantes ayant une connaissance fine de leur territoire. Elles sont donc capables de répondre aux appels venant de tout départements grâce à une base d’annuaire harmonisée et actualisée chaque année, qui contient les ressources nécessaires (coordonnées, horaires d’ouvertures, méthode IVG etc…).

Contacts

03 85 93 01 84

[email protected]