CORONAVIRUS - Toujours 61 patients en réanimation en Bourgogne-Franche Comté

Le virus est toujours présent : le respect individuel et collectif de tous les gestes de prévention et le recours à un médecin au moindre symptôme doivent s’inscrire dans la durée pour briser rapidement et efficacement les chaînes de contamination. Parce qu’elles risquent de développer une forme sévère de la maladie, les personnes ayant plus de 65 ans ou atteintes d’une pathologie chronique (maladie cardiovasculaire, diabète, obésité, pathologie respiratoire chronique, cancer évolutif sous traitement, hémopathie, insuffisance rénale sévère...), présentant une immunodépression ou les femmes enceintes, au cours du troisième trimestre de grossesse, sont incitées à faire preuve d’une grande vigilance, se protéger en permanence, éviter tous les déplacements et contacts non nécessaires.