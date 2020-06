Louis Deroin, nouveau président de la CPME Bourgogne-Franche-Comté

Louis Deroin, Président de la CPME du Territoire de Belfort et agent général d’assurances, a été élu Président de la CPME Bourgogne-Franche-Comté lors de l’Assemblée Générale du 25 juin 2020. Il est élu pour 3 ans et succède à Benoit Willot, qui était Président depuis la réunion des deux structures Bourgogne et Franche-Comté en 2016.



Benoit Willot, propriétaire de deux magasins de l’enseigne Système U à côté de Dijon, a endossé également la Présidence de Système U EST depuis février 2020 et ces nouvelles responsabilités l’ont encouragé à passer la main pour présider la structure régionale de l’organisation patronale interprofessionnelle représentative des TPE/PME.



Louis Deroin, impliqué dans plusieurs mandats locaux puisqu’il est aussi Vice-Président de la CCI du Territoire de Belfort et de l’URSSAF Franche-Comté, souhaite poursuivre le travail de son prédécesseur et inscrire la CPME au coeur des enjeux économiques du territoire, au plus près des acteurs publics et institutionnels. Son objectif sera de renforcer la dynamique et le maillage territorial de l’organisation patronale, qui compte 1800 adhérents directs et un réseau de 300 mandataires.



Martin Six,

Secrétaire Général CPME Bourgogne-Franche-Comté