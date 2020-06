Un casting pour la future Miss Bourgogne vraiment pas comme les autres

19 candidates de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de la Nièvre, sélectionnées via des vidéos en raison du contexte sanitaire de ces dernières semaines et derniers mois, étaient réunies au Grand Hôtel La Cloche ce dimanche 28 juin. Celles retenues suite à ce casting pourront concourir au titre de Miss Bourgogne 2020.