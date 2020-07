Les vignes n’attendent plus que leurs vendangeurs !

Chaque année, ce sont plus de 4 000 offres d’emploi de vendangeurs qui sont déposées en Bourgogne-Franche-Comté.Les vendanges 2020 s’annoncent particulières pour les viticulteurs de Bourgogne-Franche –Comté, d’autant plus que les vendanges seront précoces, attendues autour du 15/20 août selon les domaines.

Conscients que la saison des vendanges est une période cruciale pour le monde vitivinicole, Pôle emploi et ses partenaires s’engagent sans attendre auprès des viticulteurs pour les recrutements de vendangeurs, certains étant déjà en cours et visibles sur le site pole-emploi.fr.

Pôle emploi

Pas moins de 10 agences Pôle emploi sont mobilisées pour informer le public et faciliter la mise en relation entre les candidats et les employeurs : Beaune (21), Montbard – Châtillon (21), Dijon Sud (21), Dole (39), Lons-le-Saunier (39), Chalon-sur-Saône (71), Mâcon (71), Autun (71), Joigny (89) et Avallon-Tonnerre (89).

La majorité des recrutements sont concentrés sur le secteur de la Côte d’Or et de la Saône-et-Loire.

Trois solutions permettent aux candidats et employeurs de consulter/déposer les offres et de postuler :