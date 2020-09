Jean-Philippe RICHARD, réélu à la Présidence du MEDEF Bourgogne-Franche-Comté

branches professionnelles et entend poursuivre le travail qu’il a engagé il y a 3 ans pour porter leur parole auprès des instances régionales et du MEDEF National.

« Aujourd’hui les compétences économiques sont dans les mains de la Région et à l’heure du déploiement du plan de relance pour la reprise économique, nous devons plus que jamais être présents pour veiller à sa mise en œuvre rapide et à une facilité d’accès notamment pour les TPE/PME du territoire ».

«Je me réjouis de pouvoir continuer de représenter les territoires et les branches professionnelles de notre région. Je mesure également l’enjeu et la responsabilité qui est la nôtre en cette période d’incertitudes. Face aux difficultés économiques, l’interprofession est plus que jamais mobilisée pour représenter et défendre les entreprises du territoire » a déclaré Jean Philippe RICHARD à la suite de sa réélection.

Le MEDEF Bourgogne Franche-Comté fédère et représente 5 MEDEF territoriaux (MEDEF Nièvre, Territoires Franc-Comtois, MEDEF CÔTE-D'OR, Saône-et-Loire, MEDEF Yonne) et 12 branches professionnelles territoriales qui représentent 68 750 salariés.