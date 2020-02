Sophie a ouvert son salon de coiffure 10 MINU TIF à Châtenoy-en-Bresse

«…devenir chef d’entreprise permet de travailler à sa façon… »

Sophie (assise sur la photo) est coiffeuse depuis 20 ans et maman de 2 enfants. Elle a décidé de sauter le pas et d’ouvrir son propre salon de coiffure en septembre dernier, ZAC du Champ Chassy à Châtenoy-en-Bresse.

« La liberté est la première des motivations. On peut faire les choses avec passion, pour soi-même, avec des résultats visibles et surtout avec du sens.

Au-delà de la liberté, devenir chef d’entreprise permet de travailler à sa façon, de pleinement s’exprimer. Il y a toujours des clients qui adhérent totalement à notre concept et à notre personnalité. » Sophie

Depuis le 2 septembre 2019 donc, Sophie et Perrine, vous accueillent avec des conseils personnalisés en qualité de styliste, visagiste, coloriste et permanentiste.

Avec ou sans rendez-vous, elles vous invitent à profiter d’un moment de détente dans leur salon de coiffure au cadre chaleureux équipé de bac massant.

Sophie et Perrine travaillent avec les produits capillaires SUBTIL qui associent performance exceptionnelle de coiffage et protection du cheveu.

Une carte de fidélité est proposée pour toute la famille (homme/femme/enfant)

Le salon de coiffure est ouvert du lundi au samedi.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 18h non-stop.

Les samedis de 9h à 17h non-stop.

Salon de Coiffure 10 MINU TIF - ZAC Champ Chassy - 71380 Châtenoy-en-Bresse (03 85 97 52 25)

CJ