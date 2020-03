250 personnes à la soirée de présentation du projet de la liste « Ensemble pour Saint Germain » conduite par Christian GUIGUE

Communiqué de presse

C’est devant une salle des fêtes totalement comble que Christian GUIGUE et les membres de la liste « Ensemble pour Saint Germain » ont dévoilé ce mardi soir leur projet pour Saint Germain du Plain en vue des élections municipales des 15 et 22 mars prochains.

Un projet ambitieux mais réaliste qui, conformément à la démarche engagée depuis plusieurs mois, a été construit en concertation avec les habitants de la commune dans le but de répondre à leurs attentes.

Des habitants rencontrés en nombre à l’occasion de multiples réunions de quartiers ces dernières semaines et dans le cadre de soirées thématiques autour des associations, des commerçants, des professions de santé, des agriculteurs...

Un projet bâti autour de 4 axes majeurs :

-sécurité et voirie,

-développement économique, commercial et associatif,

-environnement,

-citoyenneté et proximité

Une profession de foi détaillant leurs engagements sera d’ailleurs adressée dans les prochains jours à l’ensemble des électeurs de la commune.

Lors de cette soirée Christian GUIGUE et les membres de la liste « Ensemble pour Saint Germain » n’ont pas manqué de rappeler l’essence même de leur engagement, précisant selon leur formule qu’ils n’ont « rien à prendre mais tout à donner pour la commune et ses habitants ».

L’occasion également de souligner leur ambition tendant à redonner à Saint Germain du Plain la place qui doit être la sienne au sein de la communauté de communes Terres de Bresse.

En clôture de cette réunion et en présence de nombreux maires des communes voisines (parmi lesquelles Baudrières, Ormes, Epervans...), Elisabeth Roblot, Vice-présidente du conseil départemental et élue du canton, annonçait officiellement le soutien d’André Accary, président du département de Saône-et-Loire, à la candidature de Christian GUIGUE et les membres de la liste « Ensemble pour Saint Germain ».