36e Meeting National du Grand Chalon de Natation: Plusieurs podiums et quelques performances pour les nageurs du Centre Nautique chalonnais!

Ce dimanche 2 février 2020, à partir de 15 heures 30, se déroulait au Centre Nautique Chalonnais, les dernières finales du 36e Meeting National du Grand Chalon Natation. Cette compétition de renommée internationale permettait aux nageuses et nageurs chalonnais de pouvoir se confronter aux sélections indonésiennes, suisses (Lausanne, Bâle, Genève), de la Région Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.

Côté féminin, si la veille on retenait le podium de la 1re place de Bianca Costéa sur 50 mètres papillon, la roumaine licenciée au club chalonnais a récidivé ce dimanche en survolant le 100 mètres nage libre. A noter aussi la bonne performance d’une autre roumaine licenciée au club chalonnais Andra-Denisa Gorecki qui termine 3e du 200 mètres papillon. Saluons bien sûr la performance hier de la petite sirène chalonnaise Anastasia Urbaniak qui a remporté le 50 mètres papillon se qualifiant pour les France Elite de Chartres. Quant à Lorine Picard, son heure ne devrait pas tarder d’arriver.

Côté masculin, ce dimanche il faisait disette de médailles pour le club chalonnais même si le chalonnais Mathys Chouchaoui est passé tout prêt, il est resté au pied du podium (4ème) mais sa constante évolution laisse présager le meilleur pour ce nageur chalonnais. Soulignons aussi la performance pendant le weekend de Noah Catelin qui se qualifie pour les championnats de France juniors. Enfin Tanguy Verhoeven et Clément Rivière restent des forces vives du club chalonnais.

Soulignons aussi tous les autres nageurs chalonnais qui n’ont pas démérité dans les catégories B et C : côté fille avec Maelys Bonafe (4ème juniors finale C 200 mètres 4 nages), Sawsane El Gamah (6ème juniors finale C 50 mètres brasse), Alix Predine (8ème de la finale B en 50 mètres brasse) et Aya-Maria Rabia (3ème juniors finale C 100 mètres nage libre). Côté garçon : Nathan Roblin (5ème juniors finale C 200 mètres papillon), Arthur Maze (4ème finale B 200 mètres papillon), Lucas Ramaux (1er juniors finale C 200 mètres 4 nages), Alexis Merzé ( finale B 50 mètres dos), Louann Bourriez (2ème finale B 50 mètres brasse), Thomas Druoton ( finale B 50 mètres brasse) et Noah Catelin ( finale B du 100 mètres nage libre).

Résultats et podiums de dimanche :

800 mètres nage libre Dames (Meilleure série)

1ère Emma Lombardi (Dauphins d’Annecy) 2ème Illona Corte (Club de Natation de Sassenage) 3ème Misty Maye (Bâle)

800 mètres nage libre Messieurs (Meilleure série)

1ère Aplah Fadian Prawira (Indonésie) 2ème Clément Kukla (INSEP) 3ème Jules Wallart (INSEP)

200 mètres Papillon Dames (Finale A)

1ere Azzahra Permatahani (Indonésie) 2ème Lili-Rose Berthelot (Auvergne-Rhône-Alpes) 3ème Andra-denisa Gorecki ‘Roumanie’ (CN Chalon-sur-Saône)

200 mètres Papillon Messieurs (Finale A)

1er Tom Rapeau (CN Antibes) 2ème Nanda Buwono (Indonésie) 3ème Thibault Mary (CN Antibes)

200 mètres 4 Nages Dames (Finale A)

1ère Azzahra Permatahani (Indonésie) 2ème Salomé Demace (Renens Natation) 3ème Vanessaé Evato (Indonésie)

200 mètres 4 Nages Messieurs (Finale A) 1er Milan Vlaovic (Nautic Club Alp’38) 2ème Hugo Jean (Lyon Natation Métropole) 3ème Furgon Bilgis (Indonésie)

50 mètres Dos Dames (Finale A) 1ère Carla Mailharrou (Auvergne-Rhône-Alpes) 2ème Nurul Fitriati (Indonésie) 3ème Mailys Garaix (Nautic Club Alp’38)

50 mètres Dos Messieurs (Finale A) 1er Pierre Yves Desprès (Ligue Bourgogne Franche-Comté) 2ème Milan Vlaovic (Nautic Club Alp’38) 3ème Arthur Millet (Alliance Dijon Natation)

50 mètres brasse Dames (Finale A)

1ère Vanessaé Evato (Indonésie) 2ème Maty Ndoye Brouard (Rhône-Alpes Auvergne) 3ème Ena Vidakovic (Natation Sportive Genève)

50 mètres brasse Messieurs (Finale A)

1er Milan Vlaovic (Nautic Club Alp’38) 2ème Nurrizka Febrianto (Indonésie) 3ème Yanis Dutel (SC Thionville)

100 mètres Nage Libre Dames (Finale A)

1ere Bianca Costéa ‘Roumanie’ (CN Chalon) 2ème Lili-Rose Berthelot (Auvergne-Rhône-Alpes) 3ème Clara Pivet (Auvergne-Rhône-Alpes)

100 mètres Nage Libre Messieurs (Finale A)

1er Pierre Cardot (ASM Belfort Natation) 2ème Lorys Bourelly (CN Antibes) 3ème Nicolas D’Oriano (CN Antibes)

Clin d’œil au corps arbitral au complet pour cette compétition,

Aux autorités politiques présentes : Sébastien Martin, Présidant du Grand Chalon, Dominique Melin, Vice-présidente en charge des équipements sportifs d’intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives, charge de la vie dans les quartiers, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Philippe Finas, Adjoint en Charge des Sports, Dominique Rougeron, déléguée aux relations avec le monde culturel et sportif et Jean Luc Durand, représentant l’O.M.S.

