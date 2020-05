Retour à la normale pour le marché de Chagny

Dimanche 24 mai, conformément au décret du 11 mai 2020, le marché de Chagny retrouvera son périmètre habituel et des commerçants non sédentaires de toutes activités seront représentés.

Ce retour doit toutefois s’accompagner de la prudence de mise en cette période de crise sanitaire et l’équipe du marché compte sur le public pour bien respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Le port du masque est un plus !