Spectacle en Enfancie : la date limite pour acheter des billets en ligne est repoussée à demain soir.

L’objectif de ce spectacle est de passer un bon moment, tout en apportant des fonds à la lutte contre les cancers pédiatriques

Il est proposé par l'Association « Le rêve de Marie Dream », qui lutte pour améliorer le confort des enfants hospitalisés en pédiatrie, et aura lieu samedi 8 février au Théâtre du Port Nord, mis gracieusement à la disposition de l'association par le Grand Chalon.

Ce spectacle s'inscrit dans l'opération nationale “Une nuit pour 2500 voix”. C’est le nombre de cancers diagnostiqués chaque année en France », déclarent Sylvie et Didier Garopin, parents de Marie, aujourd’hui décédée d’un cancer, et qui aurait fêté ses 20 ans hier.

Il y aura 2 représentations pour ce spectacle, dont la renommée n'est plus à faire : une à 16 heures et une à 20 heures, et chaque enfant présent recevra un cadeau.

Il n'y a donc que des bonnes raisons pour se rendre samedi à une de ces séances, pour lesquelles, affirme Sylvie Garopin avec la passion qui la caractérise «chaque billet vendu représente un espoir pour chaque enfant malade ! »

En pratique :

Quand ? samedi 8 février à 16 heures et à 20 heures.

Où ? Théâtre du Port Nord à Chalon.

Combien ?: 12 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Billetterie :