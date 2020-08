Détails de la programmation des 3 week-ends des Rendez-vous de l'Automne de l'Abattoir

Présentés, vendredi matin, sur la Place du Théâtre, les Rendez-vous de l'Automne de l'Abattoir qui s'étaleront sur plusieurs semaines. Plus de détails sur sa programmation avec Info Chalon.

Les Rendez-vous de l'Automne de l'Abattoir se construisent comme une métaphore du confinement et «du jour d’après».



Au cœur du récit, une ville fictive : «le Grand-Duché de Chalon dans la Rue».



Après un temps de sommeil, cette ville se réveille, accompagnée par les arts de la rue.



La manifestation suit les étapes de ce retour à la vie.



Le récit se construit en 3 week-ends, comme les 3 actes d'une histoire. D'abord intimistes et confidentiels, les spectacles deviennent au fil des semaines des grands formats investissant l'espace public.



En voici le détail :



♦ ACTE 1 — L'Aube

29 et 30 août 2020



Les portes s’ouvrent, les habitants se retrouvent par petits groupes. La reprise du contact se fait progressivement. Une dizaine de spectacles se déploient en simultané dans des lieux clos, sous des formats courts, des performances. Les consciences s'éveillent, les créations questionnent. La programmation est tenue secrète. Le public s'inscrit à un créneau horaire et un lieu donné et… se laisse porter.



Places : 10 à 30 personnes selon les lieux. Sur billetterie. Gratuit.

♦ ACTE 2 — Le Lever

25, 26 et 27 septembre 2020



Les petits groupes se rejoignent dans des jardins, des parcs, des cours. La vie sociale reprend. C'est le temps des retrouvailles avec des spectacles de plus grande ampleur, qui invitent à une proximité entre artistes et publics, autour d’une partie de pétanque, d’un banquet, d'une soupe partagés…



Places : 100 personnes selon les lieux. Sur billetterie. Gratuit.

♦ ACTE 3 — L'Horizon

30, 31 et 1 er novembre 2020



Le terrain de jeu et de rencontre s'élargit, les déplacements sont plus étendus. Les habitants se retrouvent à différents endroits de la ville. Retour à la rue, aux places, aux boulevards. Déambulations et spectacles investissent l’espace public dans une ambiance festive.



Sans et avec billetterie. Gratuit.

Et si on se donnait des nouvelles?

Des boîtes aux lettres de Chalon dans la Rue ont fait leur apparition dans la ville tout l'été…



Premier pas de ce récit : la correspondance. Habitants et publics ont été invités à écrire à Chalon dans la Rue, à donner de leurs nouvelles, à parler d'eux, de leurs humeurs, de leur quotidien, de leur vie et de leurs envies.



Des cartes postales ont été diffusées à travers la ville. Le public s'en est emparé, a écrit son ressenti et glissé les cartes rédigées dans les boîtes aux lettres de Chalon dans la Rue. Des facteurs artistes ont assurés, au fil de l'été, les levées et récupérer le courrier.



Les contributions du public ont alimenté des projets artistiques. Les textes sont ou seront lus dans la ville par des crieurs, diffusés sur le site Internet de Chalon dans la Rue, partagés sur les réseaux sociaux et révélés par des artistes lors des Rendez-vous de l'Automne.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati