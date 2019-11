Samedi 23 novembre 2e bourse aux skis, rando et montagne du Club Alpin Français de Chalon

Le Club Alpin Français de Chalon organise samedi 23 novembre sa 2e bourse aux skis, rando et montagne.

Plus de 2 500 articles à la vente. Plus de 600 articles vendus. Plus de 700 visiteurs. La première édition de la bourse aux skis, rando et montagne organisée par le Club Alpin Français de Chalon avait été l’an passé une énorme réussite. Raison pour laquelle le président Bruno Boissot et sa dynamique équipe ont décidé de la reconduire cette année. Elle aura lieu samedi 23 novembre de 13 heures à 18 heures au réceptif du stade Léo-Lagrange. « Nous souhaitons inscrire cette bourse dans la durée et qu’elle devienne un rendez-vous incontournable du début de saison, un rassemblement convivial pour lancer la saison hivernale. Le but premier étant de rendre la montagne accessible à tous » confie Bruno Boissot, se projetant déjà sur les années à venir.

Un bon moyen de s’équiper

Durant un après-midi pros, amateurs et débutants pourront s’équiper en matériel de ski (chaussures, bâtons, snowboard, vêtements...), de randonnée (chaussures, vêtements, sac à dos, bâtons...) et de montagne. Un représentant de la société Speck-Sports, spécialiste dans la vente d’articles de sports de montagne, sera présent pour compléter l’offre. Les bénéfices de la bourse, organisée avec le concours des services techniques de la Ville de Chalon, serviront à financer des projets pédagogiques et des formations. Une partie sera reversée à une association caritative de Chalon. En 2018 c’est le comité chalonnais des journées de neige qui en avait bénéficié.

Organisation de la bourse

Dépôt du matériel : vendredi 22 novembre de 10 heures à 19 heures et samedi 23 novembre de 8 heures à 10 heures. Ne seront pas acceptés le matériel EPI de classe 4 (baudrier, corde, dégaine, longe...), les skis droits, les articles en mauvais état, les articles dont le montant est supérieur à 500 € (sauf dérogation).

Vente du matériel : samedi 23 novembre de 13 heures à 18 heures (règlement en espèce ou par chèque). Règlement et retrait des invendus : dimanche 24 novembre de 9 heures à 11h 30.

Infos pratiques

Réceptif du stade Léo-Lagrange, 51 route de Demigny à Chalon.

Plus d’infos par téléphone au 03.85.93.10.21. ou par mail à clubalpinchalon@gmail.com

Gabriel-Henri THEULOT