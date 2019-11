A Chalon, Aquazen Spa a remis un chèque de 400 euros à l'association "Le rêve de Marie dream"

ce mercredi matin…

Octobre rose, tout le monde en a entendu parler, c’est le mois consacré au dépistage du cancer du sein. Septembre est en Or, vous connaissez ? C’est une mobilisation pour la cause des enfants et vous sensibiliser aux cancers pédiatriques. Comme pour Octobre rose, Aquazen Spa à Chalon s/Saône participait à cette mobilisation de « septembre est en or » avec la vente de porte-clefs « ange » tout comme un certain nombre de commerçants chalonnais durant tout ce mois de septembre. En plus de cette action, Aquazen Spa permettaient à ses clientes de bénéficier du 16 au 30 septembre à une remise de 15% sur un soin d’une heure et plus, dont 5% allait être reversé à l’association « Le rêve de Marie dream ».

C’est ce mercredi matin chez Aquazen Spa à Chalon, que Catherine Déoux remettait un chèque de quatre-cents euros (400€) à Sylvie Garopin, trésorière de l’association « Le rêve de Marie dream » et maman de Marie disparue en 2016 de cette terrible maladie.