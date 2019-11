Remise de chèque jeudi soir à l'association Les Papillons Blancs par deux clubs automobiles

Jeudi en fin d'après-midi, avait lieu une petite cérémonie au Studio 70, à Chalon-sur-Saône, prétexte à une remise de chèque à l'association Les Papillons Blancs suite à l'édition 2019 de la RN6 revisitée par deux clubs automobiles. Une belle course pour une noble cause. Plus de détails avec Info Chalon.