« Acte 2 », la référence des magasins d’Art et de décoration à Chalon-sur-Saône !

L’inventivité des Créateurs, la recherche d’objets design, les collections insolites restent la force de cette boutique!

Cette jolie boutique vient de fêter ses 10 ans d’existence ! Aussi, se faire plaisir ou offrir un cadeau original, trouver des articles uniques de créateurs connus ou reconnus, le seul lieu possible qui s’offre à vous à Chalon-sur-Saône, c’est « Acte 2 », 37 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône!

Sandrine Pierre, propriétaire de ce commerce depuis 10 ans propose à sa clientèle des objets d’art dont certains sont en édition très limitée. Cette boutique très tendance à l’ambiance feutrée où l’on aime chiner l’objet rare est bien plus qu’un magasin de décoration, c’est une véritable galerie où les objets d’art se côtoient avec goût.

Vous découvrirez tout ce qu’il vous faut pour un intérieur chic et cosy. Décorations, luminaires, accessoires, tableaux… créations originales d’artistes, mais aussi bijoux et vêtements de créateurs, tous les styles sont représentés : tendance, décalé, urbain, bohème chic… Avec son employée Léony, Sandrine vous conseillera sur les choix les plus audacieux mais aussi vous offrira des conseils personnalisés par rapport à vos goûts et les couleurs de votre intérieur.

Cette sympathique commerçante, n’hésite pas à parcourir le territoire national, comme le salon « Maison et objet » à Paris, et international «Salon du meuble » à Milan, l’Exposition Universelle en Italie ou le « Salon Ambiente » à Francfort… afin de dénicher les objets et trouver de nouvelles créations qui sauront vous surprendre. Elle contacte tous les créateurs et fréquente les divers ateliers de potiers. Sa devise : « Quand on veut, on peut ! » montre sa détermination à acquérir de nouveaux objets là où ils se trouvent afin de surprendre ses clients.

Les marques qui sont en vente dans ce magasin confirment la qualité des objets d’art et de décoration : Les lustres « Petite Friture » concernant les luminaires, « IBride » pour les vases et plateaux, « Alessi » objets italiens de décoration en métal, « Drugeot Labo » pour des étagères et bibliothèque de fabrication 100% chêne, « Deejo » collection de couteaux pour homme… les objets de marque « IXXI », « Forestier » et bien d’autres sont à découvrir dans cette boutique qui ne manque pas de charme.

Pour ses 10 ans, Acte 2 met à l’honneur 2 artistes de talent : La peintre Nikou et la céramiste Régula Brotbek !

Pour rendre votre intérieur unique ou pour offrir un cadeau original pensez à Acte 2 !

Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12h et de 14 h à 19 heures et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30. Renseignements : Tél au 03 85 91 16 90. N’hésitez pas à contacter la page Facebook du magasin ‘Acte 2’ et de visiter le compte instagram : concept storeacte2

(publi-information)