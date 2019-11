Eden Park, le french flair des vêtements que les femmes et les hommes rêvent de porter !

La marque au petit nœud papillon rose a l’art d’habiller avec goût et prestance l’homme et la femme d’aujourd’hui !

Depuis 32 ans, la marque Eden Park reste la référence du prêt à porter qui allie la qualité, le détail, tout en permettant à la femme et à l’homme d’être élégant, stylé, décalé, chic ou décontracté. Ouvert depuis 2016, la jolie boutique Eden Park, située 10 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, vous propose toute une gamme de vêtements de création française identitaire et signée.

La célèbre marque au logo symbolique du nœud papillon rose privilégie ses créations et porte une importance toute particulière à la qualité des matières et au travail des détails. Présent dans le monde dans 34 pays et s’appuyant sur les valeurs et les code du rugby, elle offre à sa clientèle des articles tendance et dans l’air du temps qui lui permette d’être la marque incontestée dans l’univers prémium.

Dans ce beau magasin très bien agencé, à l’ambiance feutrée, Lysiane et Julien se font un point d’honneur d’habiller avec goût les femmes et les hommes. Attentionnés et à l’écoute de la clientèle, ils sauront vous conseiller sur le meilleur choix possible. Pull col polo, veste bi-matière, inspiration sportwear, chemises micro-motifs, blousons en cuir de velours Camel, caban cerclé, parka rembourrée, blousons fermetures bleu-blanc-rouge … venez découvrir la superbe collection automne / hiver et toute une gamme d’accessoires : parapluies, gants, chaussettes, casquettes, écharpes, ceintures, sacs, cravates, nœuds papillon, bonnets boutons de manchette, caleçons, parfums…

Si la marque Eden Park s’inscrit dans un véritable style à connotation rugbystique, avec notamment les ventes de ballons de rugby en magasin et par ses partenariats avec de nombreux clubs français et étrangers (Racing 92, Stade Toulousain, Irish Rugby, F.I.R Squadra Azzura), le magasin EDEN Park de Chalon-sur-Saône reste très engagé dans l’activité de la ville et partenaires de nombreux sports comme notamment l’Elan Chalon (Basket)…

Avec Eden Park, rendez-vous avec l’élégance !

Eden Park, située 10 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (fermé le dimanche et lundi) tél 03 85 44 94 34

Publi-information