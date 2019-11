Gibert Joseph à Chalon-sur-Saône : Pour un Noël inoubliable, faites le plein d’idées!

A votre service, une équipe qualifiée et compétente vous accueille !

Il n’est pas toujours facile de trouver le CD, le livre de voyage, de cuisine, le roman, le best seller, la bande dessinée... qui fera plaisir à offrir sans avoir des professionnels qui vous guident dans les meilleurs choix possibles. Littérature, sujets d'actualité, jeunesse, livres beaux-arts, jeux-éveil... à la librairie Gibert Joseph, 11 rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, bénéficiez d'une écoute de qualité.

A votre service, une équipe qualifiée et compétente vous accueille sur une surface de plain-pied située sur l'une des artères principales de Chalon-sur-Saône pour vous informer et vous conseiller sur les dernières tendances, les coups de cœur du moment.

Ouvert depuis juin 2000 à Chalon-sur-Saône, Gibert Joseph dispose d'une offre complète de librairie où se côtoient dans les rayons du magasin, neuf et occasion pour proposer l’offre la plus large possible. Il vous est aussi possible de vendre vos livres, CD et DVD et Blu-ray.

Acheter chez Gibert Joseph, c’est avoir le choix du neuf ou de l’occasion parmi de très nombreuses références et de découvrir un tout nouveau espace jeux enfants. La charte de qualité vous garantit un produit d'occasion comme à l'état neuf.

Le magasin participe également à l'ensemble des manifestations culturelles proposées dans la région et organise régulièrement animations : concerts, showcases et séance de dédicaces.

« Gibert Joseph », un grand choix de produits culturels, du neuf ou de l'occasion, pour que tout le monde puisse se faire plaisir et faire plaisir!

La librairie Gibert Joseph » 11 rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, est ouverte du lundi au samedi de 9 heures 30 à 19 heures. Tel. : 03 85 90 85 00

Publi-information