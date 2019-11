Le Moulin à café : la référence d’une torréfaction artisanale qui a l’art de transformer le café pour le sublimer

Une torréfaction artisanale qui permet aux cafés en provenance de différents pays de développer des arômes délicats

Depuis 2014, Xavier Perroux, le propriétaire du magasin ‘le Moulin à Café’, situé 1 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, propose à sa clientèle des cafés qu’il torréfiesur place, en grains ou moulu, ainsi qu’une grande diversité de thés, d’infusions, d’accessoires et de vaisselle.

Dans cette jolie boutique, vous trouverez un grand nombre de cafés provenant de différents pays, prêts à la torréfaction, selon votre choix. Très bien agencé, ce commerce vous propose de découvrir toute une quantité de thés et d’infusions différentes qui sont accessibles en vracmais également en infusettes, en provenance d’établissements réputés tels que : Dammann Frères, Kusmitea, Palais des thés…

Mais l’atout fort de ce magasin, c’est le savoir faire de cet ancien pâtissier chocolatier de métier, qui possède l’art d’une torréfaction artisanale hors du commun, pour transformer un produit brut, le sublimer et vous proposer des assemblages dont le profil aromatique vous comblera. Car les cafés qui vous sont proposés, sont sourcés, d’après leurs qualités, leurs traçabilités et produits par une agriculture durable qui favorise la biodiversité.

Dans ce commerce où l’on propose le café en grain, ou l’on le moult à votre demande et selon la cafetière que vous utilisez, Xavier et Emilie (employée) sauront vous conseiller sur les meilleurs choix possibles et vous proposeront également une sélection de thés, d’infusions ainsi que de nombreux accessoires autour de l’univers du café qui participeront à l’embellissement de votre décoration d’intérieur.

Le moulin à café vous propose pour les fêtes de fin d’année de nombreuses idées cadeaux, coffrets, paniers garnis, cadeaux d’entreprises et collectivités.

Le Moulin à café est ouvert du Mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et 14 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h, dimanche de 9 h à 12 h 30, fermé le lundi. Renseignements : Tél au 09 53 36 88 51. Mail : moulin.cafe71@yahoo.com