Noël, c’est bientôt ! Offrez du bonheur aux enfants, participez à la collecte de jouets de Century 21

Avec le mois de novembre est revenu le temps de la collecte de jouets de Century 21, afin d’offrir un vrai Noël à tous les enfants.

Elle a démarré ce lundi 4 novembre et va se poursuivre jusqu’à la fin du mois. La collecte de jouets organisée par l’agence Century 21 Immobilière Jaurès est à nouveau d’actualité. « Pour la septième année consécutive notre réseau se mobilise. La joie des enfants et de leur famille, le plaisir de s’engager pour offrir un Noël au plus grand nombre ont amené depuis 2013 plusieurs centaines d’agences dans toute la France à se mobiliser à leur tour » souligne Sylvain Loiseau, qui dirige avec son épouse Caroline l’agence du 4 avenue Jean-Jaurès. Et le dynamique directeur de poursuivre « Nous nous servons de notre notoriété pour que chaque année l’opération soit un succès ». Et chaque année elle l’est.

Objectif : la barre des 3 000 jouets

Sur un plan local, le nombre de jouets collectés a été en constante augmentation, passant de 673 en 2013 à 2 520 en 2018, la barre des 1 000 ayant été franchie en 2014 et celle des 2 000 en 2016. « En 2019 l’objectif est d’arriver à 3 000 jouets et nous allons mettre le paquet pour y parvenir » confie Sylvain Loiseau. Tous les collaborateurs, à savoir Louise, Julien, Sophie, Caroline et Edwige sont bien évidemment mobilisés. Et un petit nouveau, Guillaume, un jeune Louhannais élève en bac pro vente au lycée Jeanne d’Arc de Champagnole, est même venu rejoindre l’équipe pour l’occasion. En stage à l’agence dans le cadre de ses études, ce dernier va s’occuper du bon déroulement de l’opération, en déposant affiches et flyers dans les commerces de la ville et en trouvant de nouveaux points de collecte. Pour l’instant, outre l’agence, vous pouvez faire vos dons au Fitness Park de Chalon, la salle de sport de la rue René Cassin, et à l’institut de beauté Ongles Mod’l, situé 10 rue de Belfort. A noter que la fédération de Saône-et-Loire du Secours Populaire, en faveur de laquelle est organisée cette collecte, va relayer l’opération dans diverses enseignes chalonnaises de la grande distribution.

Des jouets complets et en parfait état de fonctionnement

Alors, n’attendez pas le samedi 30 novembre, dernier jour de la collecte. Faites comme les élèves de l’école Louis-Lechère. Pensez aux enfants défavorisés de Chalon et du Grand Chalon, qui sans vous ne pourront pas vivre la magie de Noël. Venez déposer un ou plusieurs jouets à l’agence ou dans les autres points de collecte. Des jouets complets et en parfait état de fonctionnement. Comme depuis le début de l’opération en 2013 les jouets ainsi recueillis iront remplir les hottes des Pères Noël verts du Secours Populaire. « Plus nous aurons de jouets, plus nous pourrons faire d’heureux et plus nous serons récompensés de nos efforts » se plait à faire remarquer Sylvain Loiseau.

Renseignements pratiques

Opération « Offrez du bonheur aux enfants » jusqu’au 30 novembre 2019. Century 21 Immobilière Jaurès, 4 avenue Jean-Jaurès à Chalon. Tél : 03.85.90.94.00. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures.

Gabriel-Henri THEULOT